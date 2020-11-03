Порошенко пафосно решил поучить страну демократии - журналистка

Журналистка прокомментировала действия Порошенко / УНИАН

Журналистка Светлана Крюкова отреагировала на действия бывшего президента Петра Порошенко из-за скандала вокруг КСУ. Так, он решил привлечь международных экспертов и на честном прозрачном конкурсе назначить три новых судьи КС.

По информации Крюковой в Facebook, экс-президент также обвинил Зеленского в том, что тот хочет "штурмом взять КС, переформатировать его под себя и превратить в ручного согласователя "узурпаторских решений", наработанных в стенах Офиса президента профильными замами Ермака".

"А у вас в Администрации не было куратора судов, к которым высший состав судебного корпуса Украины приезжал на ковер? Сейчас в Израиле сидит. С новым прокурором переписывается. У вас было честно, законно, прозрачно и независимо?", - задала риторический вопрос журналистка.

Также она упрекнула Порошенко в том, что он лично назначил 8 судей КСУ во время своего президентства.

"А вы, будучи президентом, не подмяли под себя тот же Конституционный суд? Из 15 действующих его судей – восемь назначены вами лично, либо контролируемой вами коалицией БПП-НФ прошлого состава парламента, либо изнасилованным вами съездом судей? У вас не управляли судами? Или судья Чаус, которым вы через пальцем в жопу вправляли в Днепровском суде, чтобы посадить политических оппонентов, - не из-за Молдовы пятый год. Ценный свидетель. Вернём рано или поздно и у вас дома поселим", - отметила Крюкова.

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Также она считает, что нынешний гарант "просто копипастит все, что делал Порошенко, за неимением лучших вариантов".

"В одном с вами не соглашусь принципиально. Зеленский – диктатор? А тут вы серьезно претендуете на вакантное место лидера в "95-ом Квартале". Пересмотрите вчерашний эфир, где диктатора час, как котенка фейсом в лужу тыкали пара знатных аферистов-активистов-грантоедов, а он пытался нервно что-то изречь про демократические ценности. Какой из него диктатор? У него вторая по значимости проблема – домашнее насилие. А у вас - жадность и короткая память", - подытожила Крюкова.

Конфликт властей и Конституционного суда