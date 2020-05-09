"Наша команда в Донецке": Сивохо шокировал заявлением на 9 мая

Сивохо оскандалился заявлением на 9 мая / УНИАН

Скандальный экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который ранее призывал готовится в приходу Путина на Донбасс, похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.

На своей странице в Facebook известный шоумен поздравил украинцев с историческим днем, опубликовав фото возложения цветов.

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"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем победы, земляки! С Днем победы, украинцы!" – написал Сивохо.

При этом он не пояснил, как представители "его команды" оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке.

Напомним, ранее Сивохо заявлял, что война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины.

Как ранее сообщалось, 30 марта стало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах.