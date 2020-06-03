В Украине появился новый праздник – в июне

Праздники в июне 2020 - Украина впервые отмечает День фермера / Факты

Календарь праздников в Украине пополнился еще одним профессиональным торжеством. Теперь в июне Украина официально отмечает День фермера.

Соответствующий указ президента согласовал сегодня Кабмин, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

День фермера в Украине официально отмечается 19 июня. Эта дата была выбрана из-за того, что именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины О фермерском хозяйстве.

Праздники в июне 2020 - Украина впервые отмечает День фермера

Ранее Главред сообщал, сколько дней будут отдыхать украинцы в июне 2020. Два дополнительных выходных появились благодаря Троице 2020 и Дню Конституции.

Напомним, после праздников возвращаться к работе нужно постепенно и поэтапно. Детальнее читайте в нашем материале На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй.