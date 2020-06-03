В Украине появился новый праздник – в июне

Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Календарь праздников в Украине пополнился еще одним профессиональным торжеством. Теперь в июне Украина официально отмечает День фермера.
Соответствующий указ президента согласовал сегодня Кабмин, сообщает в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
День фермера в Украине официально отмечается 19 июня. Эта дата была выбрана из-за того, что именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины О фермерском хозяйстве.
Ранее Главред сообщал, сколько дней будут отдыхать украинцы в июне 2020. Два дополнительных выходных появились благодаря Троице 2020 и Дню Конституции.
Напомним, после праздников возвращаться к работе нужно постепенно и поэтапно. Детальнее читайте в нашем материале На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй.