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"Год при власти": Зеленский дает пресс-конференцию, онлайн-трансляция

20 мая 2020, 10:46

Пресс-конференция Зеленского проходит в Киеве.

Началась трансляция пресс-конференции Зеленского – Пресс-конференция Зеленского
Началась трансляция пресс-конференции Владимира Зеленского / УНИАН

В среду, 20 мая, в Киеве президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в парковой части Мариинского дворца. 

Пресс-конференция украинского лидера началась около 10:40.

В Офисе президента сообщали, что в связи с карантином из-за китайского коронавируса COVID-19, в пресс-конференции не смогут принять участие все желающие журналисты.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №1


Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №2

Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №3

Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский на выборах президента Украины победил тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая того же года. В украинском государстве президент избирается на пять лет.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главным провалом Зеленского за год президентства стали ошибки в кадровой политике.

Владимир Зеленский Зеленский новости пресс-конфренция
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