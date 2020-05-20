"Год при власти": Зеленский дает пресс-конференцию, онлайн-трансляция

Началась трансляция пресс-конференции Владимира Зеленского / УНИАН

В среду, 20 мая, в Киеве президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в парковой части Мариинского дворца.

Пресс-конференция украинского лидера началась около 10:40.

В Офисе президента сообщали, что в связи с карантином из-за китайского коронавируса COVID-19, в пресс-конференции не смогут принять участие все желающие журналисты.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №1



Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №2

Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского: видео №3

Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский на выборах президента Украины победил тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая того же года. В украинском государстве президент избирается на пять лет.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главным провалом Зеленского за год президентства стали ошибки в кадровой политике.