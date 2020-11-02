Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады

Зеленский заговорил о возможности роспуска Рады / GettyImages

Глава государства Владимир Зеленский допустил досрочный роспуск парламента в том случае, если нардепы откажутся увольнять судей КСУ.

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... потому что, все же, они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа... Но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска Рады – ред.)", - заявил президент в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 2 ноября.

При этом Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" – это и коронавирус, и конфликт на Донбассе, и экономика.

Конфликт власти и КСУ