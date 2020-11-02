Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады

Зеленский готов пойти на крайние меры из-за скандального решения КСУ.
Глава государства Владимир Зеленский допустил досрочный роспуск парламента в том случае, если нардепы откажутся увольнять судей КСУ.
"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... потому что, все же, они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа... Но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска Рады – ред.)", - заявил президент в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 2 ноября.
При этом Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" – это и коронавирус, и конфликт на Донбассе, и экономика.
Конфликт власти и КСУ
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.
- В понедельник, 2 ноября, КСУ рассматривает представление депутатов о конституционности земельной реформы.
- Вечером 2 ноября должно состояться заседания фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. Как утверждает замглавы фракции Евгения Кравченко, власть должна срочно принять ряд решений, иначе КСУ вынесет другие вердикты, которые заблокируют путь Украины в Европу.