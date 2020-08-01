"Вода - оружие против оккупантов": в Меджлисе рассказали о политике Путина

Ахтем Чийгоз рассказал о политике Путина в Крыму / islam.in.ua

Президент России Владимир Путин использует проблему воды в Крыму в собственных политических целях.

Об этом телеканала Obozrevatel TV сообщил нардеп от Евросолидарности, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Для оккупанта вода – это давление на Украину. Мобилизация своего электората, общества против "врага" – украинцев. Мол, у нас трудности, они должны... Это такая многоходовка со стороны Путина", – сказал он.

По оценкам нардепа, ситуация с водой в оккупированном Крыму ухудшается каждый день.

"То, что они не смогут без днепровской воды из этой ситуации выйти, это однозначно", – добавил он.

В этом контексте Чийгоз подчеркнул, что "для нас вода – оружие против оккупантов. Надо быть готовыми к тому, чтобы давить на врага и подключать наших партнеров. Но, к сожалению, сейчас мы идем в другом направлении – когда Путин у нас не враг, а партнер", – отметил он.

Читайте такжеЭкологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу

Отвечая на вопрос, готов ли коренной народ – крымские татары – страдать вследствие нехватки воды, заместитель главы Меджлиса заверил, что готов.

"Наши говорят, что страдания начались с 2014 года, с момента оккупации. Поэтому мы будем держаться. Мы одного хотим – чтобы Украина и мир освободили нас от оккупанта", – сказал он.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.

Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.