Кабмину отказали в иммунитете: Рада завернула программу Шмыгаля

Программа Шмыгаля не прошла - Кабмин остается без иммунитета / ZN.UA

Депутаты вернули программу Кабмина Дениса Шмыгаля на доработку. За проголосовало 245 народных избранников.

Принятие программы правительства гарантирует Кабмину иммунитет на год. Однако документ вернули на доработку.

Причины отказа принять программу Шмыгаля объяснил народный депутат Александр Дубинский:

в документе нет реального плана действенных реформ, которые нужны Украине в условиях экономического кризиса;

в нем не перечислены обязательства Украины по новому кредитному соглашению с МВФ;

документ направлен на защиту интересов крупнейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова, а не народа Украины, добавил Дубинский.

"Я не призываю отправлять премьера Дениса Шмыгаля и его министров в отставку. Но хочу, чтобы непринятие пустой и даже опасной программы стало своего рода "зеленым сигналом". Что нужно работать на Украину, а не на одного украинца – пускай даже самого богатого. Работать без иммунитета", – резюмировал Дубинский.

Также 5 июня Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции и сразу же назначила ему замену. За увольнение Вадима Пристайко проголосовали 296 нардепов.

Ранее в Слуге народа раскритиковали условия МВФ. Давид Арахамия жестко высказался о новой кредитной программе.

Напомним, Денис Шмыгаль заявлял, что решение по кредиту для Украины будет принято 5 июня, а уже на следующий день Киев получит первые 1,9 млрд долларов.