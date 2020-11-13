"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах

Украина заметила в Кремле маленькое прозрение / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание пресс-секретаря президента России Владимира Путина – Дмитрия Пескова, о том, что украинцы и россияне уже не являются братскими народами.

В Кремле наступило небольшое прозрение, поделился министр в своем аккаунте в Twitter.

"В Кремле маленькое прозрение. Украина и Россия не "братские народы"…", – поделился Кулеба.

Член Кабмина также поинтересовался, каким может быть следующее прозрение властей РФ, и предложил несколько вариантов, в частности: признание Крыма украинским или признание того, что наступило время прекратить агрессию.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что гражданам Украины искусственно насадили "русофобские антитела", но этот "антироссийский иммунитет" скоро пройдет.

Спикер Владимира Путина сказал, что украинцы и россияне "остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими народами".

Напомним, отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.

В результате революции власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в Украину. Потом российская сторона начала агрессию против украинского государства.