"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах

Украина прокомментировала высказывание спикера Путина относительно народов нашей страны и РФ.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание пресс-секретаря президента России Владимира Путина – Дмитрия Пескова, о том, что украинцы и россияне уже не являются братскими народами.
В Кремле наступило небольшое прозрение, поделился министр в своем аккаунте в Twitter.
"В Кремле маленькое прозрение. Украина и Россия не "братские народы"…", – поделился Кулеба.
Член Кабмина также поинтересовался, каким может быть следующее прозрение властей РФ, и предложил несколько вариантов, в частности: признание Крыма украинским или признание того, что наступило время прекратить агрессию.
- Ранее Дмитрий Песков говорил, что гражданам Украины искусственно насадили "русофобские антитела", но этот "антироссийский иммунитет" скоро пройдет.
- Спикер Владимира Путина сказал, что украинцы и россияне "остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими народами".
- Напомним, отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в Украину. Потом российская сторона начала агрессию против украинского государства.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".