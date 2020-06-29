Оппозиционер объяснила, зачем Путину встреча с Зеленским

Владимир Путин хочет, чтобы Владимир Зеленский признал себя "младшим братом", считает оппозиционер / Reuters

Российский президент Владимир Путин уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский рано или поздно признает, что является "младшим братом", и их встреча состоится.

Глава РФ хочет жить в том мире, которого нет, рассказала российский оппозиционер Ольга Курносова Obozrevatel.

По словам собеседницы, российский лидер смотрит все время назад и идет задом наперед.

"Зачем ему встреча с Зеленским? Если это "младший брат", почему же он не хочет встречаться со "старшим братом"? Это уже не семейные отношения. Поэтому Путин уверен, что рано или поздно украинский президент признает, что он "младший брат", и эта встреча состоится", – объяснила эксперт.

Ранее Владимир Путин говорил, что визит руководства Украины в Москву неизбежен. Президент добавил, что вопрос состоит в том, когда визит произойдет.

Напомним, бывший советник президента России, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов говорил, что Владимиру Зеленскому стоит отказаться от переговоров с Москвой.