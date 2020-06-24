"Люди устали": Саакашвили резко прошелся по правлению Путина

Саакашвили резко высказался о Путине / УНИАН

Президенту России Владимиру Путину еще не долго осталось быть при власти и он "ничем хорошим" не закончит.

Такое мнение в программе В гостях у Дмитрия Гордона высказал бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Гордона.

На вопрос журналиста, чем закончит глава РФ, Саакашвили ответил:

"Ничем хорошим. Потому что есть механическая усталость от всех и всяко. Он замкнул всю политическую систему России на себя. То есть там нет политической системы, нет политического класса. там нет даже военной элиты. ФСБшная – не считается".

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"Это означает, что все успехи России приписываются одному человеку, и все неудачи приписываются к нему. Поскольку сейчас неудач гораздо больше, он для себя создал невозможную ситуацию", – продолжил Саакашвили.

По его мнению, россияне устали от правления Путина.

"Это неизбежно. Через какое-то время люди устают от всех. Видя одно и то же лицо в телевизоре, нельзя не устать", – сказал руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

Как ранее писал Главред, Саакашвили рассказал о собственной личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоялась еще 14 лет назад.

Также Михаил Саакашвили заявлял о том, что Украина оказалась на грани распада по причине усиления центробежных сил во всех регионах. Чиновник отметил ‒ для того, чтобы не допустить исчезновения с политической карты Украины как государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.