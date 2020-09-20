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Разумков анонсировал непростой бюджетный процесс

20 сентября 2020, 07:22

Сегодня в адрес проекта госбюджета звучит много критики и даже два министра не голосовали за документ.

Разумков
Разумков анонсировал сложный бюджетный процесс / УНИАН

Процесс принятия государственного бюджета на 2021 год будет очень непростой. Уже сегодня проект финансового документа критикуют, заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, документ будут дорабатывать.

"Бюджет не простой, бюджетный процесс будет очень непростой. Это было только представление бюджета. То есть сейчас Верховная Рада его приняла на обработку, и сейчас он только попал в бюджетный комитет. Будут приобщаться все народные депутаты, профильный комитет, другие комитеты Верховной Рады будут вносить свои предложения, инициативы к изменениям к этому законопроекту. А дальше будем исходить из того, что мы увидим при первом чтении этого законопроекта", - сказал спикер Рады.

Также Разумков подчеркнул, что сегодня в адрес проекта госбюджета звучит много критики и даже два министра не голосовали за документ.

"Если говорить по цифрам, не простой будет бюджет, на сегодня это чувствуют все, и народные депутаты всех фракций, и, я уверен, это понимают и в Кабинете министров. Потому что расходная часть - это 1350 млрд, а доходная часть - 1071 млрд... Это будет трудно обрабатывать, и еще не учтены те предложения, которые поступают от народных депутатов", - отметил Разумков.

Госбюджет 2021 – о чем говорилось ранее:

госбюджет 2021 новости Украины Дмитрий Разумков Верховная Рада
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