Разумков объявил, когда Рада рассмотрит госбюджет-2021

Дмитрий Разумков / УНИАН

Проект государственного бюджета на 2021 года депутаты Верховной Рады планируют к рассмотрению в первом чтении в четверг, 5 ноября нынешнего года.

С таким заявлением в рамках согласительного совета выступил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"На этой неделе в четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет [бюджетный - Главред] и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления ВРУ относительно выводов и предложения к проекту закона "О государственном бюджете Украины" на следующий год. Я уверен, что и комитет более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться во время принятия решения все депутатские фракции, группы и, конечно, каждый народный депутат Украины", - сказал он.

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Дмитрий Разумков - что было ранее:

Разумков прокомментировал недавнее заявление экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – о том, что спикер Верховной Рады вполне может стать одним из следующих глав государства.

До того спикер озвучил прогноз по роспуску Верховной Рады и ротациям в украинском правительстве.

https://glavred.info/ukraine/razumkov-ozvuchil-prognoz-po-rospusku-rady-i-rotaciyam-v-kabmine-novosti-ukrainy-10203341.html

https://glavred.info/politics/pravitelstvo-odobrilo-proekt-gosudarstvennogo-byudzheta-na-2021-god-poslednie-novosti-10203581.html