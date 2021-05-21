Разумков признался, почему до сих пор не привился от коронавируса

Он высказал мнение, что ряд людей могли бы вакцинироваться за свой счет, "чтобы не нагружать государственный бюджет".
Спикер парламента Дмитрий Разумков еще не вакцинировался от COVID-19, об этом чиновник сказал в эфире одного из украинских каналов, пишет УНИАН.
"Пока не вакцинировался. Переболел, у меня есть антитела... Я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. По состоянию на сегодня, пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет", - отметил Разумков.
Он высказал мнение, что ряд людей могли бы вакцинироваться за свой счет, "чтобы не нагружать государственный бюджет".
Коронавирус в Украине - последние новости:
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- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.
Автор: Екатерина Трохимчук