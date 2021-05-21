Разумков признался, почему до сих пор не привился от коронавируса

Разумков не сделал прививку от коронавируса / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков еще не вакцинировался от COVID-19, об этом чиновник сказал в эфире одного из украинских каналов, пишет УНИАН.

"Пока не вакцинировался. Переболел, у меня есть антитела... Я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. По состоянию на сегодня, пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет", - отметил Разумков.

Он высказал мнение, что ряд людей могли бы вакцинироваться за свой счет, "чтобы не нагружать государственный бюджет".

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