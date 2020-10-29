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Решение КСУ по антикоррупционным законам: Разумков раскрыл планы Рады

29 октября 2020, 16:22

Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал деятельность САП, НАБУ и Антикоррупционного суда важными шагами в борьбе с коррупцией.

Рада
Рада будет работать над механизмами по антикоррупционным законам - Разумков / УНИАН

Верховная Рада и президент Украины оперативно отреагируют на решение Конституционного суда о неконституционности уголовной ответственности за ложную декларацию доходов чиновников и отдельных положений антикоррупционного законодательства. Парламент учтет позицию суда и внесет ряд изменений в законы по борьбе с коррупцией.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе своего рабочего визита в Германию, сообщает Укринформ.

По словам спикера украинского парламента, реформы в сфере борьбы с коррупционной деятельностью чрезвычайно важны, о чем свидетельствует серьезная международная реакция на решение КСУ.

Кроме того, антикоррупционные органы достигли определенного успеха в своей деятельности.

"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны на протяжении нескольких лет... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией", - полагает Разумков.

Также он добавил, что глава государства и Верховная Рада продемонстрируют должную реакцию на решение Конституционного суда. В частности, парламент планирует принять ряд мер, которые поспособствуют дальнейшей работе антикоррупционного законодательства.Читайте такжеГлава КСУ в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – Схемы

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Решение КСУ по антикоррупционным законам в Украине

Верховная Рада КСУ Дмитрий Разумков Антикоррупционные законы
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