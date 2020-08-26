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"Решать должна Украина": Зеленский призвал ЕС дать конкретный ответ по судьбе страны

26 августа 2020, 10:05

Не все страны Евросоюза поддерживают евроинтеграцию Украины, утверждает Владимир Зеленский.

Зеленский
Последнее слово в вопросе вступления Украины в ЕС должно быть за Киевом - Зеленский / УНИАН

Лидерам стран ЕС следует четко обозначить, какие требования должна выполнить Украина для того, чтобы евроинтеграция стала для Киева реальностью. Украинцы должны узнать четкий алгоритм, следовать его реализации и принимать дальнейшие решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, политик уже обсуждал данный вопрос с руководством стран-лидеров Евросоюза. Киеву нужно знать, какие шаги сделать в этом направлении для достижения успеха.

"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - отметил Зеленский.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Президент акцентировал внимание на том, что Киев и Брюссель должны найти компромисс по данному вопросу. Однако последнее решение касательно евроинтеграции должно приниматься исключительно Украиной.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - добавил Зеленский.

Напоследок он подчеркнул, что несмотря на позицию некоторых европейских стран, Евросоюз в целом поддерживает Украину и хочет развивать сотрудничество с Киевом с последующей реализацией плана по европейской интеграции.Читайте такжеВ ЕС анонсировали пересмотр сотрудничества с Украиной: названа причина

Напомним, 23 июля Верховная Рада одобрила получение Киевом первых 600 миллионов евро кредита от Европейского Союза в рамках программы займа в 1,2 миллиарда евро. Для получения второй части суммы Украина должна будет выполнить ряд условий.

новости Украины Владимир Зеленский Евросоюз
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