"Решать должна Украина": Зеленский призвал ЕС дать конкретный ответ по судьбе страны

Не все страны Евросоюза поддерживают евроинтеграцию Украины, утверждает Владимир Зеленский.
Лидерам стран ЕС следует четко обозначить, какие требования должна выполнить Украина для того, чтобы евроинтеграция стала для Киева реальностью. Украинцы должны узнать четкий алгоритм, следовать его реализации и принимать дальнейшие решения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, политик уже обсуждал данный вопрос с руководством стран-лидеров Евросоюза. Киеву нужно знать, какие шаги сделать в этом направлении для достижения успеха.
"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - отметил Зеленский.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит
Президент акцентировал внимание на том, что Киев и Брюссель должны найти компромисс по данному вопросу. Однако последнее решение касательно евроинтеграции должно приниматься исключительно Украиной.
"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - добавил Зеленский.
Напоследок он подчеркнул, что несмотря на позицию некоторых европейских стран, Евросоюз в целом поддерживает Украину и хочет развивать сотрудничество с Киевом с последующей реализацией плана по европейской интеграции.Читайте такжеВ ЕС анонсировали пересмотр сотрудничества с Украиной: названа причина
Напомним, 23 июля Верховная Рада одобрила получение Киевом первых 600 миллионов евро кредита от Европейского Союза в рамках программы займа в 1,2 миллиарда евро. Для получения второй части суммы Украина должна будет выполнить ряд условий.