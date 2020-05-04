Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру

Ресторан велюр нардепа Тищенко закрыли

Киевский ресторан Велюр, который принадлежит Николаю Тищенко, закрыли правоохранительные органы по причине нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Наряду с другими заведениями, нарушающими нормы карантина, ресторан будет вынужден оплатить штраф.

Как заявил на брифинге Кабмина глава МВД Арсен Аваков, по отношению к ресторану Тищенко и другим заведениям уже приняты соответствующие меры.

"Зафиксировано 26 случаев, когда у нас работали с нарушениями кафе или ресторан. Донецкая область – 17 случаев, Харьковская – 14, Читайте также"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировалаЗапорожская – 12 и т.д; в том числе и рестораны в городе Киеве: Виноградный хутор, Моншер, Велюр, Фабиус. Все эти рестораны, на наш взгляд, нарушили требования карантина – имеют место административные протоколы. Считаю, что суды нас в этом поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - сказал министр.

Ранее журналисты установили, что ресторан Николая Тищенко Велюр, несмотря на карантин, продолжает работу.

В полиции Киева зафиксировали факт работы заведения, однако при проверке ресторана правоохранителям не удалось обнаружить там посетителей.

Напомним, сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф.