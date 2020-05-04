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Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру

4 мая 2020, 14:18

Работавший во время карантина депутата от фракции Слуга народа Николая Тищенко решили закрыть.

Ресторан велюр нардепа Тищенко закрыли
Ресторан велюр нардепа Тищенко закрыли

Киевский ресторан Велюр, который принадлежит Николаю Тищенко, закрыли правоохранительные органы по причине нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Наряду с другими заведениями, нарушающими нормы карантина, ресторан будет вынужден оплатить штраф.

Как заявил на брифинге Кабмина глава МВД Арсен Аваков, по отношению к ресторану Тищенко и другим заведениям уже приняты соответствующие меры.

"Зафиксировано 26 случаев, когда у нас работали с нарушениями кафе или ресторан. Донецкая область – 17 случаев, Харьковская – 14, Читайте также"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировалаЗапорожская – 12 и т.д; в том числе и рестораны в городе Киеве: Виноградный хутор, Моншер, Велюр, Фабиус. Все эти рестораны, на наш взгляд, нарушили требования карантина – имеют место административные протоколы. Считаю, что суды нас в этом поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - сказал министр.

Ранее журналисты установили, что ресторан Николая Тищенко Велюр, несмотря на карантин, продолжает работу.

В полиции Киева зафиксировали факт работы заведения, однако при проверке ресторана правоохранителям не удалось обнаружить там посетителей.

Напомним, сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф.

Николай Тищенко ресторан Велюр Арсен Аваков
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