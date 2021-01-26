Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметки

Опрос КМИС состоялся 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Новый опрос КМИС демонстрирует очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
Читайте такжеЧто для Украины означают новые рейтинги партий и политиковУже почти наступает президенту на пятки его самый ярый оппонент Петр Порошенко: у него 10,6% и 15,7% соответственно, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
При этом КМИС снова спрогнозировал два сценария: если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко – и если бы Порошенко и Юрий Бойко.
В паре Зеленский и Порошенко побеждает Владимир Зеленский (30,6% против 24,9%; из тех, кто определился с выбором – 55,2% против 44,8%). То есть победа Зеленского однозначна.
В паре Бойко и Порошенко оба кандидата имеют примерно одинаковую поддержку: 33,9% против 30,1%; из тех, кто определился с выбором – 53% за Бойко против 47% за Порошенко. То есть разница между кандидатами в пределах погрешности.
Опрос КМИС состоялся 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Напомним, во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
Рейтинг Зеленского: новости
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.
- Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
- Ранее эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского. Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги", считает Юрий Романенко.