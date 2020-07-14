УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского

Россия очень хочет надавить на Украину, отметил политик.

14 июля 2020, 10:42
Оппозиционер поделился, что российской власти выгодно падение рейтинга Зеленского – Рейтинг Зеленского
Российской власти выгодно падение рейтинга Владимира Зеленского, поделился оппозиционер / УНИАН

Бывший депутат Госдумы России, оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что Кремль смотрит на рейтинги президента Владимира Зеленского.

Власти РФ понимают, что сейчас, когда рейтинг Зеленского снизился, на украинского лидера можно давить, рассказал политик в эфире Obozrevatel.

По его словам, российская сторона очень хочет надавить на Киев.

"…Она (Россия – Ред.) точно так же, как все украинское общество, особенно политический класс, смотрит на публикуемые рейтинги президента, и понимает, что сейчас тот момент, когда можно давить на Зеленского", – заявил экс-депутат.

Напомним, в июне Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что, если бы президентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, то среди тех, кто примет участие в выборах и определились, за кого будут голосовать, почти 35% поддержат Владимира Зеленского. В апреле за действующего президента были готовы проголосовать 45,1% опрошенных.

Илья Пономарев Владимир Зеленский Кремль рейтинг Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:17
Парламент легализовал игорный бизнес
11:15
МИД: Украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25 Видео
11:04
Путин "обнулением" подписал себе приговор мнение
11:00
Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях
10:42
Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского
10:32
Карантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры Видео
10:31
Тело Найи Риверы нашли в озере - что показала экспертиза
10:28
Развод и влияние на детей: 10 последствий
10:27
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
10:07
Карантин в Одессе усилен: кто должен меньше работать
10:06
Стрельба в Бердянске: пьяный мужчина открыл огонь по детям Фото
10:04
Предложенное Кабмином снижение зеленого тарифа является недостаточным – нардеп Нагорняк
09:57
Чем опасно превращение собора Святой Софии в Турции в мечеть мнение
09:33
"Новый зашквар с Тищенко": Велюр снова "наплевал" на правила Видео
09:29
Вакцина против COVID-19: в США обещают выпустить препарат до конца лета
09:27
Инсульт: симптомы, причины и факторы риска
08:56
Коронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысяч
08:46
В Киеве подскочило количество больных коронавирусом
08:32
Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности
08:25
Похороны Радикальной партии, или Что Тимошенко и Ляшко будут делать вместе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять