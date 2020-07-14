Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского

Российской власти выгодно падение рейтинга Владимира Зеленского, поделился оппозиционер / УНИАН

Бывший депутат Госдумы России, оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что Кремль смотрит на рейтинги президента Владимира Зеленского.

Власти РФ понимают, что сейчас, когда рейтинг Зеленского снизился, на украинского лидера можно давить, рассказал политик в эфире Obozrevatel.

По его словам, российская сторона очень хочет надавить на Киев.

"…Она (Россия – Ред.) точно так же, как все украинское общество, особенно политический класс, смотрит на публикуемые рейтинги президента, и понимает, что сейчас тот момент, когда можно давить на Зеленского", – заявил экс-депутат.

Напомним, в июне Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что, если бы президентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, то среди тех, кто примет участие в выборах и определились, за кого будут голосовать, почти 35% поддержат Владимира Зеленского. В апреле за действующего президента были готовы проголосовать 45,1% опрошенных.