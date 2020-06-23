Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос

Всего 13% украинцев полностью доверяют Зеленскому / УНИАН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня полностью доверяют 13% украинцев. Баланс доверия к нему за год снизился с +34,1% до -8,9%. Таким образом впервые с момента победы на выборах президента этот показатель стал негативным.

Об этом рассказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева, передает Интерфакс.

"После избрания держался положительный баланс доверия. Ситуация начала меняться в январе, и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние измерения в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", - сказала Балакирева, представляя исследование.

По ее словам, сегодня Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и совсем не доверяют 24,8%.

"Итак, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", - отметила Балакирева.

Также стало известно, что еще более негативными стали показатели баланса доверия/недоверия у Нацбанка (-44,6%), Кабмина (-54,3%) и Верховной Рады (-55,4%)

Кроме того, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет -62,8%.

Баланс доверия к прокуратуре составляет -61%, к Государственному бюро расследований (ГБР) -58%, к Национальной полиции -42,8%, к Службе безопасности Украины (СБУ) -34,1%.

Стоит отметить, что позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель в отношении ВСУ составляет 32,4%.

Опрос проходил в период с 10 по 19 июня, социологи опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Добавим, что в апреле 2019 Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории президентских выборов независимой Украины. По данным экзит-поллов, его результат колебался в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3 до 27,3%.

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины ЦИК объявила 30 апреля. По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

Читайте такжеВ случае выборов в Раду могут пройти четыре партии – опрос КМИСНапомним, ранее сообщалось, если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился с выбором, то поддержка Зеленского составила бы 37,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС. По данным опроса, в топ-5 президетских симпатий украинцев попали: Владимир Зеленский (25,7%), Петр Порошенко (11,1%), Юрий Бойко (9%), Юлия Тимошенко (6% ), Игорь Смешко (4,6%).