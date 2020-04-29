Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского

Социолог назвал феномен рейтинга президента / УНИАН

За год пребывания на посту президента Владимира Зеленского, который ранее назвал свою главную ошибку, его электоральный рейтинг увеличился.

Об этом заявил известный социолог Владимир Паниотто в интервью журналистам и отметил, что за него сейчас бы проголосовало на 10 процентов избирателей больше, чем в первом туре выборов.

"Сейчас за него проголосовало бы примерно на 10% больше, чем в первом туре президентских выборов", – сказал директор Киевского международного института социологии.

Как пояснил социолог, электоральный рейтинг является относительной оценкой и напрямую зависит от того, кто еще представлен в списке, который предлагается респондентам.

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"В электоральном рейтинге нужно выбрать одного человека из других людей, которые есть в списке. Поэтому тут зависит от списка, от того, кто будет баллотироваться. Например, если бы в избирательных списках был Вакарчук, то была бы одна картина, если бы не было – другая", – заметил он.

Как ранее писал Главред, Зеленский также дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он не станет близок к идеальному.

Кроме этого глава государства сообщил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.