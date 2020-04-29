Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского

По словам исследователя, за год президентства рейтинг главы государства увеличился.
За год пребывания на посту президента Владимира Зеленского, который ранее назвал свою главную ошибку, его электоральный рейтинг увеличился.
Об этом заявил известный социолог Владимир Паниотто в интервью журналистам и отметил, что за него сейчас бы проголосовало на 10 процентов избирателей больше, чем в первом туре выборов.
"Сейчас за него проголосовало бы примерно на 10% больше, чем в первом туре президентских выборов", – сказал директор Киевского международного института социологии.
Как пояснил социолог, электоральный рейтинг является относительной оценкой и напрямую зависит от того, кто еще представлен в списке, который предлагается респондентам.
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"В электоральном рейтинге нужно выбрать одного человека из других людей, которые есть в списке. Поэтому тут зависит от списка, от того, кто будет баллотироваться. Например, если бы в избирательных списках был Вакарчук, то была бы одна картина, если бы не было – другая", – заметил он.
Как ранее писал Главред, Зеленский также дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он не станет близок к идеальному.
Кроме этого глава государства сообщил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.