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В Госдуме пригрозили официальными поставками оружия в "Л/ДНР": названо условие

31 июля 2020, 13:46

Россия может перестать стесняться поставлять оружие в псевдореспублики, сказал глава одного из комитетов Госдумы.

В Госдуме сообщили, что РФ при одном условии может начать официально поставлять оружие в ДНР и ЛНР – Россия Донбасс новости
Россия при одном условии может начать официально поставлять оружие в "ДНР" и "ЛНР", сообщили в Госдуме / antikor.com.ua

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в случае принятия в США закона о ежегодном выделении Украине сотен миллионов долларов в качестве военной помощи, Россия имеет право официально поставлять оружие в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

РФ сможет не стесняться поставлять оружие "Л/ДНР", приводит слова Калашникова Интерфакс.

Политик добавил, что в случае выделения помощи в Штатах Украине российской стороне ничего не останется, кроме как защитить жителей псевдореспублик "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине наоборот нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – "ДНР" и "ЛНР"… В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти "республики" официально", – сказал политик.

Читайте такжеРоссия продвигает очень пагубный нарратив относительно Донбасса – посол БританииНапомним, в июле 2019 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключом к миру в Украине является вывод войск РФ. В ОБСЕ сообщали, что на Донбассе есть новейшее российское вооружение.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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