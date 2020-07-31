В Госдуме пригрозили официальными поставками оружия в "Л/ДНР": названо условие

Россия при одном условии может начать официально поставлять оружие в "ДНР" и "ЛНР", сообщили в Госдуме / antikor.com.ua

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в случае принятия в США закона о ежегодном выделении Украине сотен миллионов долларов в качестве военной помощи, Россия имеет право официально поставлять оружие в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

РФ сможет не стесняться поставлять оружие "Л/ДНР", приводит слова Калашникова Интерфакс.

Политик добавил, что в случае выделения помощи в Штатах Украине российской стороне ничего не останется, кроме как защитить жителей псевдореспублик "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине наоборот нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – "ДНР" и "ЛНР"… В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти "республики" официально", – сказал политик.

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