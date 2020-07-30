У Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Россия выясняет обстоятельства задержания своих граждан в Беларуси - Песков / Reuters

Россия знает о задержании в Беларуси 33 российских граждан, которых Минск назвал боевиками ЧВК Вагнера. В Москве нет информации о том, что данные лица совершали преступления на территории Беларуси, а в самой РФ не планировали никаких операций по дестабилизации политической ситуации в РБ.

Об этом рассказал Дмитрий Песков российским журналистам, сообщает РБК.

По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле в курсе ситуации, но пока не знают, в чем обвиняются российские граждане.

"Мы знаем, что 33 гражданина были задержаны в Белоруссии, 200 еще в розыске. Отсутствует информация о противоправных действиях, которые могли бы стать причиной", - сказал Песков и назвал "инсинуациями" сообщения о том, что они пытались дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами.Читайте такжеЗадержание "вагнеровцев" под Минском: эксперт раскрыл планы Кремля по Беларуси

"О попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не может быть и речи; две страны являются союзницами", - утверждает он.

При этом он напомнил о встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и представителями белорусского МИД с целью выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, Песков утверждает, что в России с правовой точки зрения нет такого понятия, как частная военная компания, поэтому он не знает, что такое ЧВК Вагнер.

Также спикер Путина прокомментировал информацию о возможном наличии среди задержанных россиян граждан Украины. Он подчеркнул, что таких лиц Россия признает только своими гражданами.Читайте такжеКлимкин предложил Беларуси обмен русских наемников на украинских политзаключенных

Напомним, в среду, 29 июня, на территории Беларуси правоохранительные органы РБ задержали 33 военных наемника ЧВК Вагнера. Утверждается, что они вели себя подозрительно, вследствие чего попали в поле внимания белорусских силовиков.

Позже в МИД Беларуси заявили, что у некоторых лиц, задержанных на территории белорусского государства, есть украинские паспорта. Белорусские и украинские дипломаты провели консультацию по мотивам данного инцидента.