"Очень сложное лето": Климкин предупредил о возможных происках России

РФ может пойти в наступление и дестабилизировать в Украине все сферы жизни, предупредил Павел Климкин / УНИАН

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что, безусловно, Российская Федерация может в ближайшее время пойти в наступление.

Вряд ли РФ сделает ставку только на военную кампанию, она возьмется за дестабилизацию всех сфер жизни, рассказал экс-чиновник в эфире Obozrevatel.

Собеседник предупредил, что будущее лето может быть "очень и очень сложным".

"…для России поднять ставки путем военной экспансии, особенно если она хочет договориться в этом году, на самом деле, с точки зрения российского руководства, имеет смысл", – сказал бывший министр.

Читайте также"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – КлимкинНапомним, РФ захватила Крым, а подконтрольные российскому руководству боевики захватили часть Донбасс. Власти России утверждают, что на Донбассе нет ее войск, а Киев сообщал о наличии на захваченной территории российских военных и вооружения.