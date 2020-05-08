Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии

Саакашвили и отзыв посла Грузии - Зеленский сказал, чем ответит Украина / скриншот theguardian.com

Украинский лидер Владимир Зеленский отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе назвал ошибкой.

Причиной отзыва дипломата, как уже сообщалось, стало назначение Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.

Украина в свою очередь отзывать посла не станет, заверил Зеленский во время визита в Луганскую область.

"Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", – отметил президент.

Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.

"После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", – резюмировал Зеленский.

Ранее в МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским. Он намерен обеспечить украинскому бизнесу свободу от государственного вмешательства.