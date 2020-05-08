Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии

Зеленский выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.
Украинский лидер Владимир Зеленский отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе назвал ошибкой.
Причиной отзыва дипломата, как уже сообщалось, стало назначение Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.
Украина в свою очередь отзывать посла не станет, заверил Зеленский во время визита в Луганскую область.
"Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", – отметил президент.
Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.
"После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", – резюмировал Зеленский.
Ранее в МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским. Он намерен обеспечить украинскому бизнесу свободу от государственного вмешательства.