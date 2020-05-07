УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ

7 мая 2020, 20:31

Бывший президент Грузии сегодня получил новую должность.

Саакашвили
Саакашвили назначен в Нацсовет реформ / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Возвращение Саакашвили

Напомним, ранее со ссылкой на собственные источники журналист Юрий Бутусов сообщил - президент  Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ. Более того, глава страны намерен расширить служебные полномочия данного поста.

Позже бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что будет назначен президентом Владимиром Зеленским в Национальный совет реформ и назвал должность.

Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
Сейчас вы просматриваете новость «Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:31
Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ
20:22
Взлет цен на электроэнергию в Украине: сколько теперь придется платить
20:18
Подсчитано, сколько нардепов переболело коронавирусом - список
19:54
В Черкассах запрещено ослаблять карантин с 11 мая
19:45
Ученые выяснили, в чем растущая опасность молока Видео
19:29
Попались на горячем: бойцы Нацгвардии поджигали траву под Киевом Видео
19:08
В Украине IKEA запустила сайт с товарами и ценами
19:07
Удавка на шее: МВФ резко изменил кредитную программу для Украины
19:03
Ревизор Карантин 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020 Видео
19:00
"Ударит бумерангом": в ООН предупредили о последствиях пандемии
18:34
Ученые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе
18:30
Доктор Мясников пояснил, что не так со статистикой по COVID-19 в РФ
18:29
Трамп и Путин договорились контролировать вооружение и коронавирус
18:11
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней
18:07
Одноклассники и Вконтакте: в Раде озвучили рекомендации по российским соцсетям
17:50
Ветер любви 34 серия смотреть онлайн и обзор 07-05-2020 Видео
17:41
Певец Шура снова заболел раком и сделал операцию Видео
17:40
В Раде произошел конфликт из-за слова "хитросделанные"
17:17
У Зеленского сообщили о вероятном возврате Донбасса до конца года
17:06
У Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять