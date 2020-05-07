Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ

Саакашвили назначен в Нацсовет реформ / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Возвращение Саакашвили

Напомним, ранее со ссылкой на собственные источники журналист Юрий Бутусов сообщил - президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ. Более того, глава страны намерен расширить служебные полномочия данного поста.

Позже бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что будет назначен президентом Владимиром Зеленским в Национальный совет реформ и назвал должность.