"Политическая агрессия": Арахамия дерзко ответил на угрозы Грузии из-за Саакашвили

Давид Арахамия дерзко ответил на угрозы Грузии из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост в Кабмине / УНИАН

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия назвал угрозы Грузии в сторону Украины из-за возможного назначения бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьер-министром политической агрессии.

Угрозы являются попыткой осуществлять давление, рассказал политик в комментарии Obozrevatel.

Собеседник подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и никакая страна в мире не будет рассказывать власти, кого необходимо назначать на должность вице-премьера, а кого – не нужно.

"Почему Грузии так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – заявил глава фракции.

Арахамия добавил, что, если у Киева будут дипломатические проблемы, то у Тбилиси они будут более серьезными.

Читайте такжеСаакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины"…Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать… Это просто попытка осуществлять давление… Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим…", – сказал он.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили претендует на пост в Кабмине – его хотят назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Премьер Грузии Георгий Гахария говорил, что, если Украина назначит Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Чиновник подчеркнул, что Грузия пока не отозвала своего посла из Украины, но, если решение о назначении Саакашвили будет принято, отзовет дипломата как минимум для консультаций.