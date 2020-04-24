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Грузия пригрозила Украине наказанием за назначение Саакашвили

24 апреля 2020, 15:32

Тбилиси из-за Саакашвили может отозвать из Украины посла, сообщил премьер Грузии.

Грузия пригрозила отреагировать на назначение Михаила Саакашвили на пост в Кабмине – Саакашвили новости
Грузия пригрозила отреагировать на назначение Михаила Саакашвили на пост в правительстве Украины / pravda.com.ua

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что, если Украина назначит бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Грузия пока не отозвала своего посла из украинского государства, но, если решение о назначении Саакашвили будет принято, отзовет дипломата как минимум для консультаций, приводит слова чиновника Sputnik.

По словам премьера, для Грузии категорически неприемлемо назначение Киевом Саакашвили на пост в Кабмине, поскольку его осудили за тяжкие преступления и разыскивают.

"…Так же, как для меня неприемлемо, что президента моей страны таскали за волосы в одном из украинских ресторанов и вывели его при помощи полиции. Это тоже для меня неприемлемо... Мы пока не отозвали посла, но если решение будет принято, мы отзовем посла как минимум для консультаций", – сказал Гахария.

Напомним, в Кабмине Михаил Саакашвили претендует на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Саакашвили говорил, что президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Справка. 28 июня 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также лишил его права занимать должности на два года и три месяца.

Саакашвили обвиняли в организации нанесения тяжкого вреда здоровью, а также в злоупотреблении властью с применением насилия.

Михаил Саакашвили новости Грузии Георгий Гахария
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