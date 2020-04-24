Саакашвили рассказал о поручении Зеленского

Экс-губернатор Одесской области сказал, что ему поручили заниматься переговорами с международными финансовыми организациями.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.
Бывший чиновник на брифинге рассказал, что согласился на предложение президента.
По его словам, нашей стране от кредиторов нужны более приемлемые условия.
"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями", – заявил он.
Также Саакашвили сказал, что выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европейский союз. По его мнению, интеграция должна проходить на условиях украинской стороны, а не "каких-то бюрократов".
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили претендует на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.
Бывший чиновник говорил, что во время работы в Кабмине хотел бы сконцентрироваться на двух моментах – переговоры с МВФ, а также дерегуляция. Саакашвили подчеркнул, что дерегуляция очень важна для того, чтобы окреп средний и малый бизнес.