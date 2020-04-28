Лещенко объяснил, почему кандидатуру Саакашвили нельзя отозвать из Рады

Кандидатуру Михаила Саакашвили в Кабмин нельзя отозвать из Рады, сообщил Сергей Лещенко / УНИАН

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что из Верховной Рады официально нельзя отозвать представление о назначении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

Представление нельзя отозвать, поскольку письмо с кандидатурой Саакашвили не регистрировали в аппарате парламента, сообщил Лещенко в своем канале в Telegram со ссылкой на инсайдера в ВР.

По словам бывшего нардепа, тот факт, что представление не зарегистрировано, свидетельствует о том, что кандидатуру Саакашвили продолжают обсуждать.

"…письмо с кандидатурой Саакашвили не регистрировалось официально в аппарате парламента, а поэтому и отозвать его официально нельзя…", – узнал Лещенко.

Читайте такжеСаакашвили рассказал о поручении ЗеленскогоРанее журналист Юрий Бутусов поделился, что Кабинет министров решил отозвать из Верховной Рады представление о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

По его словам, во фракции Слуга народа после долгих переговоров за назначение Саакашвили удалось собрать около 170 голосов из 248 нардепов.

Также Бутусов утверждал, что голосов нет, поскольку президент Владимир Зеленский решил сейчас не выступать публично в поддержку Саакашвили.