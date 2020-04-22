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"Тихо в бункере плачет Петя": Саакашвили согласился работать в Кабмине

22 апреля 2020, 14:55

Бывший президент Грузии представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых реформ.

Саакашвили
Саакашвили согласился работать в Кабмине Шмыгаля / УНИАН

Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что обсуждается вопрос о его назначении в Кабмин.

Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии в среду, 22 апреля, уточнил, что получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - заявил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

Судя по сообщению Саакашвили, он принял предложение президента.

"Я представлю в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть правительственной программы Кабмина Шмыгаля с конкретными наработками, которые появились у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте", - добавил Саакашвили.

Отметим, в комментариях под сообщением Саакашвили появилась тьма комментариев.

"Ооо. тут ніякого попкорну не вистачить!!!", - пишет  Антонина Кравченко.

"Це неймовірно!!!!! Я ніяк не можу повірити в це!!!! Невже наш президент все таки зробив цей доленосний крок????  В мене аж тиск знизився до 120Х70!!!!  Це найкращі ліки для нас!!!! Це КЛАССС!!!!!1 Успіхів Вам Михайло Миколайович!!!!! Хочеться вірити,що цей парламент не буде ставити палки в колеса цьому віце прем"єру!!!!! Народ України почутий,слава Богу!!! Я надіюсь, що я теж колись скажу СЛАВА УКРАЇНІ!!!! До цього я не могла навіть сприймати ці слова на слух))),на жаль.....Зняти охорону з усього кабміну і призначити Михайлу Саакашвілі!!!!!", - пишет Мария Солопенко.

"Десь тихо в бункері плаче Пєтя...", - пишет Андрей Боечко.

Читайте также"Токсичный персонаж": политолог оценил идею о назначении Саакашвили в Кабмин ШмыгаляНапомним, ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Информацию в среду, 22 апреля, подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас его кандидатура обсуждается во фракции. Голосования по нему может быть уже в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили новости Украины Кабмин
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