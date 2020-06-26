"Нет государства": Саакашвили жестко высказался об Украине

Михаил Саакашвили считает, что в Украине нет государства / УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в Украине нет государства.

В Украине есть чиновники, которые действуют от имени несуществующего государства, рассказал Саакашвили в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в нашей стране есть куча чиновников, и у каждой группы чиновников есть свой руководитель.

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют – Ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует?" – поставил вопрос Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили говорил, что Украина оказалась на пределе распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Руководитель Исполнительного комитета реформ добавил, что для сбережения целостности страны нужно оперативно внедрять изменения.