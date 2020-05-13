Саакашвили разоблачил фейк насчет своей новой работы

Михаил Саакашвили сообщил о фейках относительно своей новой работы / УНИАН

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии и руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что в Интернете распространяются разные фейки якобы из его программы.

Отдельной программы Саакашвили нет, поделился он на своей странице в Facebook.

По его словам, такой программы не может быть в природе.

"В Сети распространяются разные фейки будто бы из программы Саакашвили. Я не воспринимал это всерьез, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады всерьез обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах", – отметил Саакашвили.

Глава Исполнительного комитета реформ добавил, что никакой отдельной программы Саакашвили не существует, а есть Национальный совет реформ, который возглавляет президент Владимир Зеленский, и любая программа будет инициироваться и утверждаться украинским лидером.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ 7 мая.

После этого Грузия отозвала из Украины для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе. Позже дипломат сказал, что грузинская сторона приложит все усилия для сохранения и укрепления партнерских отношения с Киевом, даже несмотря на назначение Саакашвили.