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Саакашвили разоблачил фейк насчет своей новой работы

13 мая 2020, 11:20

Отдельной программы реформ Саакашвили не может быть в природе, утверждает руководитель Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили сообщил о фейках относительно своей новой работы – Саакашвили новости сегодня
Михаил Саакашвили сообщил о фейках относительно своей новой работы / УНИАН

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии и руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что в Интернете распространяются разные фейки якобы из его программы.

Отдельной программы Саакашвили нет, поделился он на своей странице в Facebook.

По его словам, такой программы не может быть в природе.

"В Сети распространяются разные фейки будто бы из программы Саакашвили. Я не воспринимал это всерьез, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады всерьез обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах", – отметил Саакашвили.

Глава Исполнительного комитета реформ добавил, что никакой отдельной программы Саакашвили не существует, а есть Национальный совет реформ, который возглавляет президент Владимир Зеленский, и любая программа будет инициироваться и утверждаться украинским лидером.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ 7 мая. 

После этого Грузия отозвала из Украины для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе. Позже дипломат сказал, что грузинская сторона приложит все усилия для сохранения и укрепления партнерских отношения с Киевом, даже несмотря на назначение Саакашвили.

Нацсовет реформ Михаил Саакашвили Владимир Зеленский реформы
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