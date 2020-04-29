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Разумков рассказал о судьбе представления о назначении Саакашвили

29 апреля 2020, 08:45

Глава Верховной Рады не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в Кабмин.

Разумков
Разумков заявил, что голосовать за Саакашвили не будет / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее рассказал, на сколько похудеют кошельки чиновников, заявил, что на данный момент в парламенте нет представления о назначении бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Кабмин.

При этом Разумков подчеркнул, что что если оно и будет, то со стороны главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

"Вы видели заявления и в публичной плоскости, что отчасти эту инициативу поддерживают и в Кабинете министров Украины", - отметил он в интервью РБК-Украина.

В то же время Разумков сказал, что не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в Кабмин, если такой вопрос все же будет вынесен на рассмотрение парламента.

Читайте также"Тихо в бункере плачет Петя": Саакашвили согласился работать в КабминеНапомним, ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что Кабинет министров решил отозвать из Верховной Рады представление о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. 

По его словам, во фракции Слуга народа после долгих переговоров за назначение Саакашвили удалось собрать около 170 голосов из 248 нардепов.

Также Бутусов утверждал, что голосов нет, поскольку президент Владимир Зеленский решил сейчас не выступать публично в поддержку Саакашвили.

Михаил Саакашвили Дмитрий Разумков новости Украины Кабмин
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