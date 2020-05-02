Саакашвили назначат в Кабмин: названа неожиданная должность

Михаил Саакашвили / Reuters

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили будет назначен представителем президента в Кабинете министров.

Кроме того, экс-президент Грузии также займет должность секретаря Национального совета реформ, который возглавляет глава государства, сообщают источники zn.ua в Офисе президента.

Издание обращает внимание на то, что таким образом Саакашвили получит должность в Кабмине, которая не требует утверждения Верховной Рады.

В сообщении подчеркивается, что назначение Саакашвили будет оформлено уже в начале следующей недели соответствующими президентскими указами.

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент в парламенте нет представления о назначении Саакашвили в Кабмин.