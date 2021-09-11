"Самая эффективная реклама": грузинский политик разместил предвыборную агитацию на пикантном сайте

Зураб Джапаридзе проводил агитацию с помощью порносайта / Facebook

Одиозный грузинский политик Зураб Джапаридзе в рамках выборов в органы местного самоуправления удивил агитационной кампанией. Он разместил свою избирательную рекламу на скандальном сайтеи похвастался бюллетенем на свой странице в Facebook.

На баннере изображено лицо политика и его избирательный номер "45". Также там мелькает фото одного из актеров.

Джапаридзе утверждает, что такая реклама эффективнее обычной. И он в этом убедился на собственном опыте. В частности, еще перед президентскими выборами 2018 года политик запускал рекламу на этом же сервисе.

Тогда его фото мелькало с надписями: "Больше секса, больше свободы!", "Я не обещаю увеличить вам размер".

В Грузии Джапаридзе прославился скандальными инициативами. Он был лидером партии Гирчи, участники которой выступали за легализацию марихуаны в стране.

Напомним, ранее в Калифорнии (США) свыше 30 женщин подали в суд на компанию по распространению эротического контента. Истцы утверждали, что сервис опубликовал "домашнее" видео без их согласия.

Между тем, представители компании уже ответили заявителям и назвали их обвинения "абсолютно абсурдными, полностью без рассудка и категорически ошибочными".