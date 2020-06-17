В Офисе президента рассказали, когда состоится саммит Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября / Reuters

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 1 октября, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом Игорь Жовква сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Он (саммит Украина-ЕС – ред.) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель, и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", - сказал он.

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", - отметил Жовква.

Читайте такжеВ Евросоюзе рассказали о судьбе "безвиза" для УкраиныНапомним, в связи с пандемией коронавируса безвизовый режим Украины с Евросоюзом отменен не будет. Как заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, оснований для закрытия границы в страны ЕС нет.

"Ни от одного нашего собеседника (представителя иностранного государства - ред.) я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом", - отметил Жовква.