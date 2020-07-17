Евросоюз может ввести санкции против Польши: названа причина

В Европарламенте считают, что Польша не уважает ценности демократии и верховенства права / Фото: flickr.com/wlodi

Правящая партия Польши Право и справедливость пренебрегает ценностями демократии, верховенства права и свободы на территории государства. В связи с этим в отношении Варшавы могут быть введены санкции Европейского Союза.

Об этом говорится в докладе комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, сообщает информагентство Reuters.

В докладе речь идет о том, что в Польше под руководством Право и справедливость ухудшаются показатели демократии, а также верховенства права и базовых свобод. Комитет призывает 26 государств Евросоюза ввести санкции против Польши по причине пренебрежения Варшавой базовыми европейскими принципами. Такой шаг априори может привести к тому, что Польша потеряет избирательные полномочия в блоке.Читайте также"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2

Примечательно, доклад был обнародован за день до встречи стран-лидеров Евросоюза, на которой должны обсуждаться вопросы предоставления экономической помощи странам с целью возмещения ущерба, нанесенного коронавирусной угрозой. Европарламент планирует утвердить совместный бюджет всех стран ЕС в размере 1,1 триллиона евро и одобрить фонд экономического восстановления – 750 миллиардов евро.

Авторы доклада отметили, что именно гарантии защиты демократии будут одним из главных предварительных условий для итогового утверждения пакета финансовой помощи странам. Большую часть денежных средств предоставят лидеры стран Евросоюза, которые намерены связать принципы уважения верховенства права и демократии с фондом экономического восстановления европейских государств.Читайте также"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в Беларуси

Подчеркивается, что Польша и Венгрия отвергают такой подход.

Ранее в Евросоюзе заявили, что в то время как экономические показатели европейских стран ухудшаются, Польша демонстрирует высокий запас прочности, вследствие чего индикаторы рецессии в государстве будут самыми низкими среди всех стран, которые входят в состав ЕС.