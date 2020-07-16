США ударили санкциями по бизнесмену из ближайшего окружения Путина

Вашингтон ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, которых связывают с Путиным / Reuters

США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

Об этом идет речь в сообщении Минфина США, передает РБК-Украина.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что организации, попавшие под американские санкции, имеют отношение к российско-украинскому вооруженному конфликту на востоке Украины и вмешательству в американский избирательный процесс. При помощи данных компаний Пригожин пытался выйти из-под ранее введенных американских экономических ограничений.

Помимо Пригожина под американские санкции попали Игорь Лавренков, Михаил Потепкин и Андрей Мендель.

Ряд ограничений введен против следующих юридических лиц

ООО М Инвест

Meroe Gold Co

Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо.

Limited

Shine Dragon Group Limited

Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited

Ранее Пригожин был одним из фигурантов резонансного расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Ему, а также 12 гражданам России, выдвигали обвинения в мошенничестве и сговоре против Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в Вашингтоне пригрозили России жесткими санкциями в случае развязывания новой военной кампании против Украины.

Тем временем США решили пока не вводить эмбарго в отношении Северного потока-2 и ряда связанных с проектом юридических лиц.