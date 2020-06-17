Новый министр образования: Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении главы МОН

Сергей Шкарлет может стать новым министром образования / gorod.cn.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 17 июня.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Отмечается, что данное постановление №3675 сейчас передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текст постановы на данный момент отсутствует.

Сергей Шкарлет - что о нем известно

Отметим, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета называли главным кандидатом на должность министра образования.

В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Кандидат в министры указал 513 тыс. 123 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Шкарлета за прошлый год, а его жена задекларировала 85 тыс. 376 грн доходов.

Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове.

В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Читайте такжеКандидат на должность министра образования оскандалился научным плагиатомНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатов на пост министра образования и науки.

По словам гаранта, на кресло министра претендует ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет, руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днепров и нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.