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"Политическое решение": Верланов прокомментировал свое увольнение

25 апреля 2020, 14:31

Кроме того, Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора.

Сергей Верланов
Сергей Верланов прокомментировал свое увольнение / УНИАН

Сергей Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова есть ничем не обоснованным "политическим решением". Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером, передает РБК-Украина.

"Я считаю, что это является изменением курса. Решение политическое. Эти решения не имеют никакого основания в отношении эффективности", - сказал Верланов.

Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.

"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали (на заседание Кабмина - ред.). Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра", - добавил уволенный глава налоговой.

По его словам также, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.

"Министр финансов не проводил никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе и у нас 5-летний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", - говорит Верланов.

Бывший глава налоговой утверждает, что смена курса происходила сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.

К причинам увольнения он также относит выполнение плана по сбору налогов впервые за 8 лет, и работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 - было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 мы выполнили и перевыполнили план. Исполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.

Кроме того, Верланов сообщил, что 24 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении экс-министром финансов Игорем Уманским.

"Вчера мною было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку", - сказал он.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров в правительстве.

В свою очередь, Сергей Верланов подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.

Сергей Верланов новости Украины должность увольнение
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