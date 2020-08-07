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В Германии выступили с жестким заявлением в адрес США из-за Северного потока-2

7 августа 2020, 13:07

В Берлине призвали Вашингтон не вмешиваться в дела Германии и Евросоюза.

Северный поток-2
Германия и США на грани конфликта из-за Северного потока-2 / Reuters

Американцы не имеют никакого права на вмешательство во внутреннюю политику Германии и стран Европейского Союза. Санкции США против Северного потока-2, которые могут затронуть европейские страны – абсолютно неуместны и являются посягательством Вашингтона на суверенитет ФРГ.

Об этом заявил государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен, сообщает издание Handelsblatt.

По его словам, санкции США, направленные против строительства российского газопровода Северный поток-2 – это очень серьезная попытка Вашингтона нарушить суверенитет Германии.

"Политика экстерриториальных санкций США против близкого партнера и союзника — серьезнейшее посягательство на наш национальный суверенитет", - сказал чиновник.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Более того, Аннен подчеркнул, что Германия и Евросоюз уполномочены вести самостоятельную энергетическую политику, решения о реализации которой принимаются в Берлине и Брюсселе, а Вашингтон не должен иметь к этому никакого отношения.

Напомним, в четверг, 6 августа, сенаторы США Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон официально жестко предупредили оператора немецкого порта Мукран о том, что если компания, обслуживающая строительство газопровода Северный поток-2 не прекратит свое участие в проекте, она будет бороться за финансовое выживание.Читайте такжеСША жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт

В конце июля, по информации прессы, ряд высокопоставленных чиновников Вашингтона провели переговоры с компаниями-подрядчиками Северного потока-2, в рамках которых юридических лиц предупредили о последствиях решения продолжения процесса строительства газопровода.

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