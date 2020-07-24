У Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2

В Кремле считают санкции против Северного потока-2 неприемлемыми / Reuters

Санкции США против Северного потока-2 неприемлемы и противоречат международному законодательству. В проекте принимают участие крупные и влиятельные компании, поэтому в случае реализации такого сценария нужно будет рассмотреть альтернативные варианты завершения строительства газопровода.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, разговоры об американских санкциях пока преждевременны, однако вопрос их введения беспокоит все заинтересованные стороны. Авторитетные компании-партнеры проекта не поддерживают такие меры.

"И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству", – сказал Песков.Читайте такжеЕС выступил против любых санкций США за Северный поток-2

Также он добавил, что в случае введения санкций нужно будет изменить ряд действий, чтобы проект в итоге был окончательно реализован.

"Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в ЕС подвергли критике введение санкций против российских проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. В Брюсселе полагают, что США не должны вмешиваться в политические дела Евросоюза.Читайте такжеСеверному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия

В США, в свою очередь, пригрозили серьезными последствиями компаниям, которые продолжают помогать строительству Северного потока-2.

Тем временем американский Конгресс внес санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока в оборонный бюджет страны на следующий год.