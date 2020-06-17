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Шашки и газовая атака на партию Шария: в центре Киева потасовки

17 июня 2020, 12:55

В правительственном квартале сегодня неспокойно из-за митинга партии Анатолия Шария.

Шарий 2020 - в центре Киева стычки между его сторонниками и противниками
Нападение на сторонников Шария / Скриншот

В центре Киева, где 17 июня сторонники Шария и националисты проводят акции протеста, накаляется обстановка.

После митинга возле Офиса президента представители партии Анатолия Шария отправились пешим ходом к зданию Министерства внутренних дел на ул. Богомольца. По пути, на улице Лютеранской, на них напали противники партии. Сторонников Шария забросали газовыми и дымовыми шашками, передает УНИАН.

Читайте такжеФеномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в РадуВ дело вмешались правоохранители. Они окружили сторонников Шария, чтобы безопасно сопроводить тех до здания МВД.

Пострадавшим "шариевцам" оказали помощь представители Красного Креста.

Сам блогер Шарий у себя в Телеграм уже прокомментировал инцидент словами: "Радикалы продолжают демонстрировать свой крысиный уровень. Так их ещё не "опускали" за 6 лет в Киеве, а они могут только нападать из-за спины… Муниципальна варта. Знаю, что в вас борются противоречивые чувства. Не думайте. Попробуете дернуться – получите п*зды. Тут легкой добычи нет, идите ловить бабушек с георгиевскими лентами".

Шарий 2020 - в центре Киева стычки между его сторонниками и противниками

Ранее политический аналитик Александр Кочетков дал свой прогноз, что может привнести в украинский парламент политсила блогера Анатолия Шария, если она пройдет в Верховную Раду следующего созыва.

Напомним, Анатолий Шарий на своем канале в Ютуб позвал своих сторонников на акцию протеста.

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