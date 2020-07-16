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Комитет Рады одобрил назначение Шевченко главой НБУ

Кирилла Шевченко могут назначить председателем Нацбанка Украины уже сегодня.

16 июля 2020, 10:36
Кирилл Шевченко
Депутаты готовятся к рассмотрению кандидатуры Шевченко / Фото: kirillshevchenko.com

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Такое решение принято в четверг, 16 июля, на соответствующем заседании комитета, сообщает Интерфакс-Украина.

"Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал", - сказал глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение ВР постановление о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка. Голосование в парламенте за его назначение может состояться уже сегодня.Читайте такжеЗеленский уже определился с главой НБУ

Ранее президент Зеленский провел телефонные переговоры с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которых обсуждался вопрос назначения нового председателя Нацбанка Украины. Зеленский подчеркнул, что главой НБУ станет технократ, а не политик.

Напомним, предыдущий председатель НБУ Яков Смолий 1 июля принял решение покинуть свой пост в добровольном порядке. Причиной своего ухода он назвал политическое давление. Спустя два дня его отставку поддержала Верховная Рада.

новости Украины НБУ Верховная Рада Владимир Зеленский
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