УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Шмыгаль ради кредитов отдает Украину под внешнее управление - Палица

6 августа 2020, 10:59

Украина должна пересмотреть отношения с кредиторами, уверен нардеп.

Палица
Палица призвал пересмотреть отношения с кредиторами/ УНИАН

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица требует пересмотреть условия сотрудничества Украины с международными партнерами. Об этом он написал на своей странице в Facebook, где прокомментировал условия предоставления Украине очередного кредита в 1,2 млрд евро от Евросоюза.

Он напомнил, что среди этих условий — возвращение высоких зарплат в наблюдательные советы государственных предприятий и продолжение политики Супрун.

"Помните заработки членов наблюдательного совета в "Укрзализныце"? Некоторые из них уже получили почти 1,5 миллиона гривень за четыре месяца. Далее европейцы хотят передать закупки медицинских препаратов госпредприятию "Медицинские закупки Украины" и создать подконтрольный наблюдательный совет. Продолжение политики Супрун во всей красоте. Нам не то, что вакцин от коронавируса не видать, а вообще ждать, пока нам позволят приобрести целый ряд жизненно важных препаратов", - объясняет Палица.

Также в ЕС требуют расширить использование кассовых аппаратов, добавляет Палица. "Именно такое приветствие власть передаст малому бизнесу, который едва оправляется от карантина. Это последний гвоздь в гроб ФЛП. А куда же собираются потратить деньги по займу? Не в инвестиции, не на поддержку отечественных предпринимателей, пострадавших от коронакризиса? Нет! В правительстве говорят: на поддержку макрофинансовой стабильности. А это означает на погашение предыдущих кредитов и заполнение дыры в бюджете, которая появилась в результате неумелой политики правительства. Вот и результат управления некомпетентных людей ", - отмечает нардеп.

Палица настаивает, что Украина должна пересмотреть отношения с кредиторами. "Мы, команда "За будущее", требуем прекращения антиукраинской политики. Профаны должны прекратить разрушать страну и грабить украинцев. Мы выступаем за пересмотр отношений с МВФ и другими кредиторами на выгодных для Украины условиях. Нам нужно поддерживать нашего отечественного производителя. Того предпринимателя, который создает рабочие места и платит налоги", - подчеркивает политик.

Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль ради кредитов отдает Украину под внешнее управление - Палица». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:59
Россия превращается в Парк Юрского периода
11:42
В Украину вернутся грозы: синоптик назвал "грозовые" регионы
11:41
Дороже почти на 50%: Нафтогаз установил годовую цену на газ для населения
11:33
На Кипре разыскивают россиянина, которому принадлежала взорвавшаяся в Бейруте селитра
11:23
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров из Украины и РФ в Беларусь Видео
11:21
Наследие Лжи 2020 - Девушка с татуировкой дракона под русским "Новичком" Видео
11:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш" Видео
11:00
Делиться нужно: Трамп потребовал от покупателя TikTok денег для казны США
10:59
Шмыгаль ради кредитов отдает Украину под внешнее управление - Палица
10:51
Почему идея с женскими вагонами обречена на провал мнение
10:29
Джастин Бибер с женой принял новую веру
10:25
Диетолог предупредила, что нельзя пить в жару
10:24
Лукашенко рассказал, передаст ли сыну Николаю власть в Беларуси Видео
10:12
Карантин в Киеве могут ужесточить: в столице - резкий всплеск заражений коронавирусом Видео
09:56
"Ого, классные сиськи": Лола из Школы засветила грудь на взрослом фото
09:55
Коронавирус в Украине и мире 6 августа: за сутки COVID-19 заболели 283 тысячи человек
09:30
Генерал США спрогнозировал, светит ли Зеленскому второй срок
09:08
Белорусы наконец готовы избавиться от своего упыря мнение
09:00
Американский генерал назвал количество военных России на Донбассе
08:53
Коронавирус в Украине 6 августа: число зараженных за сутки побило новый антирекорд Видео
08:48
Эксперты выяснили силу взрыва в Бейруте и назвали предварительную сумму убытков Видео
08:30
Задержание членов ЧВК Вагнера: Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
08:00
Гемморой: признаки, причины и лечение
07:59
Врач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине
07:30
Погода на август 2020: синоптик рассказал, когда Украину зальет дождями
07:14
"Сиськи норм, не стыдно": Серябкина вывалила грудь на пикантном фото
06:55
Лукашенко показал пример Украине, как нужно обращаться с Путиным мнение
06:35
В моде total black – как летом в черном не выглядеть уныло: фото Фото
06:12
По стопам Кучмы и Януковича: в России рассказали о главной ошибке Лукашенко
05:41
"Протекция и знакомства": один знак Зодиака удачно вложит деньги – астролог
05:09
Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции Видео
04:29
Прямые волосы – главная модная тенденция осени-зимы 2020-2021: фото Фото
03:54
Медики выяснили, каким женщинам стоит сильно опасаться коронавируса
03:13
"Писяю в ладошки": экс-Серебро показала развратное фото
02:40
Ученые выяснили, какой фактор сильнее всего заставляет людей стареть
02:07
В РФ похвастались новым способом лечения коронавируса
00:56
В МИД Украины обещают эффективно сразить Россию
00:21
Каждые 15 секунд от COVID-19 умирает человек - Reuters Видео
05 августа, среда
23:56
Местным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации
23:33
Под угрозой: четыре области рискуют "выпасть" из зеленой зоны карантина
23:01
В Госстате назвали средний рост и вес украинцев
22:31
"Биться до последнего": Лукашенко сделал громкое заявление о России
22:19
Рак щитовидки: опасные симптомы и характерные причины Видео
22:01
Выяснилась истинная причина "гейзера" на проспекте Победы в Киеве
21:56
Шахтер разгромил Вольсфбург и вышел в 1/4 Лиги Европы Видео
21:42
Оппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма
21:35
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек Видео
21:15
"Потихоньку приходит п*здец": в Киеве на проспекте Победы появился "гейзер" Видео
21:05
Михаил Ефремов не писал текст извинений перед родственниками Захарова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять