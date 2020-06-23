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"Вы – засранцы": Зеленский пообещал сделать водителям фур больно

Президент заявил, что, если водители не могут помочь властям разобраться с дорогами в Украине, то пусть хотя бы не мешают.

23 июня 2020, 18:08
Штраф за перегруз - Зеленский обозвал дальнобойщиков засранцами
Штраф за перегруз - Зеленский обозвал дальнобойщиков засранцами / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, где напомнил про штрафы за перегруженные фуры, а еще обозвал водителей фур "засранцами".

Сам ролик с возмущение по поводу попыток дальнобойщиков обойти перегрузку президент запостил в их чате в Viber.

"Мы делаем "Большое строительство" в стране. Строим дороги, думаем, как построить все по плану, как все успеть. Но есть разные водители, которые ездят перегруженными, у которых своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог примерно 1 миллион долларов", – говорит в ролике Зеленский.

Читайте также"Протест против Зеленского": Tesla Андрея Богдана запарковалась поперек дорогиЧтобы перегруженные фуры не разбивали украинские дороги, были установлены специальные пропускные пункты. Однако недобросовестные водители все равно нашли способ обойти контроль.

"Оказалось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где есть контроль. ... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – заявил Зеленский.

По его словам, если водители не могут помочь власти разобраться с дорогами в Украине, то пусть хотя бы не мешают.

"Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем. И будет больно", – добавил президент.

Ранее Кличко начал в Киеве строительство канатной дороги через Днепр. Объявлен конкурс по поиску инвестора.

Владимир Зеленский Зеленский новости фуры дороги новости Украины
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