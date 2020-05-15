Сивохо ошарашил обвинением в адрес украинской армии

По словам экс-советника секретаря СНБО, воины ВСУ якобы причастны к мародерству на Донбассе.
Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, который ранее рассказал, в каком статусе проводит мирные инициативы Зеленского, на этот раз заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман, добавив, что его две квартиры в оккупированном Донецке, за которыми присматривают "неравнодушные граждане", такая участь миновала.
Читайте такжеСивохо рассказал, в каком статусе проводит мирные инициативы Зеленского
"Меня минула чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны", – сказал Сивохо.
При этом на уточняющий вопрос от журналистки о том, кого он имеет в виду – террористов, боевиков, или же украинскую армию, добровольцев – экс-советник секретаря СНБО ответил, что "и тех, и тех".
"Потому что ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", – высказался Сивохо.
Как писал Главред, Сивохо также заявил о том, что половина жителей временно оккупированных боевиками и россиянами районов Донбасса верят, что президент РФ Владимир Путин "вернет мир".
Напомним, ранее Сергей Сивохо рассказал о том, что продвигает мирные инициативы по Донбассу президента Владимира Зеленского в качестве лидера платформы "Национального примирения и единства".