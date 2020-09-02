Скандал с Фокиным: у Кравчука рассказали, что изменится в переговорах по Донбассу

Заявление Фокина не повлияет на переговорный процесс - участник ТКГ / gordon.ua

В украинской делегации в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе пообещали наладить информационный аспект переговоров во избежание таких инцидентов, как с заявлением Витольда Фокина. Слова политика не окажут существенного влияния на ход переговорного процесса.

Об этом заявил представитель Киева в политической подгруппе ТКГ Александр Костин в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, заявление Фокина свидетельствует о том, что в украинском обществе есть разные мнения по поводу ситуации на Донбассе. Заявления Фокина никак не повлияют на процесс, однако в будущем переговорщики поработают над информационной повесткой, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

"Мы стараемся быть максимально информативными для украинского общества, комментируем, что происходит, делимся нашими мыслями и впечатлениями. Наверное, в этом есть обратная сторона - бывает, что высказывания некоторых представителей делегации могут отличаться одно от другого", - подчеркнул Костин.Читайте также"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти

Напомним, в одном из интервью замглавы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина должна предоставить особый статус всему региону, а также амнистию всем участникам вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Его позицию раскритиковали украинские политики, после чего в Офисе Зеленского подчеркнули, что не поддерживают мнения Фокина, а сказанные им слова – личная точка зрения политика.