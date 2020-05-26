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Скандальная выставка: у Порошенко посетовали на "разбойное нападение"

26 мая 2020, 20:34

В офисе Европейской солидарности осудили действия сотрудников ГБР на открытии выставки картин.

Порошенко
У Порошенко резко раскритиковали визит ГБР в музей / УНИАН

Во вторник, 26 мая, в музее Гончара в Киеве сотрудники ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко. В пресс-службе партии Евросолидарность такие действия спецназа назвали "разбойным нападением" спецназа на Музей Ивана Гончара.

"ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина", - сказано в сообщении.

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В партии также добавили, что представители ГБР якобы напали на журналиста.

"ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям", - сообщили в Евросолидарности.

В партии назвали это политическим преследованием со стороны власти, чтобы "отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности".

В ГБР ситуацию пока не комментировали. 

Визит ГБР на выставку картин Порошенко

Как ранее писал Главред, утром в пятницу, 21 мая, стало известно о том, что экс-президента Украины (а ныне нардепа и лидера политической силы Европейская солидарность) Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований ‒ в рамках уголовного производства о перемещении через границу страны (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры. 

Петр Порошенко музей выставка ГБР Европейская солидарность
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