Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС

Зеленский ответил на реакцию ЕС о решении КСУ / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Украина получила реакцию партнеров Европейского союза на решение Конституционного Суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.

"Отмена контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовная ответственность за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получили сигналы", - заявил он.

Отметим, ранее в ЕС заявили, что решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству вызывает беспокойство в Брюсселе и может стать основанием для временного прекращения действия безвизового режима Евросоюза с Украиной.​

Кроме того, послы G7 осудили решение КСУ и заявили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

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