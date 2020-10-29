Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС

Зеленский заявил, что решение Конституционного Суда никогда не воспримет ни общество, ни партнеры в Евросоюзе.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Украина получила реакцию партнеров Европейского союза на решение Конституционного Суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.
"Отмена контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовная ответственность за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получили сигналы", - заявил он.
Отметим, ранее в ЕС заявили, что решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству вызывает беспокойство в Брюсселе и может стать основанием для временного прекращения действия безвизового режима Евросоюза с Украиной.
Кроме того, послы G7 осудили решение КСУ и заявили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".
Скандальные решения КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- В Офисе президента заявили, что решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией.
- Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.